8 atitudes simples que recarregam as nossas energias no dia a dia

Com a correria do dia a dia, que inclui inúmeras tarefas em todas as áreas possíveis, fica fácil nos sentirmos esgotados. Quem nunca chegou ao final do dia com aquela sensação de estresse absoluto, não é mesmo?

Mas calma, que há formas de recarregar as energias para aguentar o restante da semana. Meditar, dormir melhor, se alimentar bem: as ações que nos trazem ânimo, por mais simples que pareçam, são extremamente efetivas.

A seguir, nós listamos oito atitudes básicas que definitivamente farão a diferença no seu dia a dia:

1. Não se deixe dominar pelos problemas

Segundo a psiquiatra Danielle Admoni, evitar remoer os nossos problemas constantemente é uma ótima maneira de preservar (e recarregar as energias). De primeira, isso pode parecer uma missão impossível, mas tudo é uma questão de habituar a mente a um novo padrão.

“Não fique pensando em suas obrigações na hora de comer ou antes de dormir, pois isso não ajudará em nada. O melhor é desviar o foco. Portanto, durante o dia, se treine a efetuar pequenas pausas, que podem ser desde um hobby até um papo com os colegas”, aconselha a especialista.

Ela relembra que, quando trabalhamos presencialmente, a dica se torna ainda mais relevante: “Dê uma volta, tome um sol. É estressante ficar em um ambiente fechado e sem luz por muitas horas”, complementa.

2. Atenção à alimentação

A psiquiatra também revela que comer alimentos muito pesados ou gordurosos facilita que tenhamos aquela sensação chata de esgotamento ao final do dia. Ela exemplifica: “Sabe quando comemos uma feijoada no almoço e, mais tarde, ficamos sonolentos e com zero rendimento? É por isso que a alimentação balanceada é tão importante. Pode parecer que não, mas uma boa dieta aumenta a nossa concentração e rendimento”, pontua.

3. Tenha hobbies

Danielle afirma que ter outras fontes de prazer (que tirem o nosso foco do trabalho) são extremamente imprescindíveis. “Todas as atividades são válidas: ler, dançar, se exercitar. O que importa é ter algo capaz de te distrair positivamente”, indica.

4. Atividades físicas

Continua após a publicidade

Esse é um conselho clássico, porém essencial: praticar atividade física, além de ser ótimo para a saúde do corpo, também potencializa o nosso bem-estar, reduzindo os impactos da ansiedade e do estresse. “Quando nos exercitamos, treinamos a nossa capacidade psíquica de relativizar os problemas, olhando as nossas dificuldades por outras perspectivas. Tudo isso graças aos benefícios que o movimento traz para o humor”, revela.

5. Defina limites

Admoni nos relembra que estabelecer limites é extremamente importante: “A hora de enfrentar o trânsito é a hora de enfrentar o trânsito. Nada de ir resolvendo coisas do trabalho enquanto dirige ou almoça, pois isso é muito prejudicial”, alerta.

6. Medite

A psicóloga Monica Machado garante: meditar nos dá mais concentração, foco, percepção e autoconhecimento (que por si só é uma característica extremamente importante para compreendermos o que recarrega as nossas energias).

7. Tenha uma boa noite de sono

Outro conselho que já estamos carecas de saber, mas ainda assim, quase ninguém o segue: “Ter uma boa noite de sono restaura as funções de nosso corpo. Enquanto descansamos, o organismo renova as energias e regula o metabolismo para que possamos acordar e enfrentar o dia a dia com disposição”, esclarece Monica.

8. Escute música

Monica Machado garante que os benefícios da música para o bem-estar já estão mais do que comprovados cientificamente: “Escutar as suas canções favoritas ajuda no relaxamento e influencia as ondas cerebrais, promovendo um equilíbrio que traz bem-estar, concentração e um raciocínio fluido”, aponta.