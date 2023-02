De melancia a ovo: 10 alimentos que ajudam a curar a ressaca

Celebrar o Carnaval intensamente pode, infelizmente, trazer de brinde uma ressaca. A mistura de calor, exaustão física, desidratação, má alimentação e, é claro, consumo de bebida alcóolica pode trazer consequência para o momento pós-folia.

Os efeitos do álcool no corpo podem ser intensos no dia seguinte, causando desidratação, sensibilidade à luz, náusea e muita enxaqueca – confira aqui alguns desses sintomas e como evita-los. Mas caso não tenha sido possível fugir da ressaca, trazemos algumas dicas de alimentos que podem ajudar a enfrentar o mal estar.

As nutricionistas Karinee Abrahim e Nemesis Monteiro, da Clínica Nutrindo Ideais (@nutrindoideais), listam a seguir 10 alimentos saudáveis que podem ajudar a amenizar os sintomas comuns da ressaca. Veja a seguir:

Saudável, digestiva e benéfica para inúmeros fatores do funcionamento do nosso corpo, a banana também pode te ajudar a se recuperar de uma ressaca. A fruta é rica em potássio, mineral que sofre uma queda de quantidade no corpo pelo consumo do álcool. Isso porque a ingestão de bebida alcoólica aumenta a diurese (quantidade de urina eliminada) e, com isso, a diminuição do potássio no organismo

Esse nutriente é essencial para o bom funcionamento do organismo e do sistema nervoso e cardíaco, auxiliando diretamente na contração muscular. Sua falta pode gerar cãibras, dores musculares, vômitos, diarreia. Por isso a importância de consumir a banana nesse período.

2) Laranja

Famosa por ser rica em vitamina C, que ajuda a manter a glutationa (elemento de capacidade antioxidante) no corpo, a laranja também auxilia na recuperação do corpo. Devido ao potencial antioxidante, ela é importante para diversas funções regulatórias do corpo e para neutralizar os radicais livres

A fruta é ainda uma excelente fonte de fenólicos e ácido ascórbico, que tem como papel principal fortalecer o sistema imunológico, sendo um aliado importante para combater infecções, gripes e resfriados.

3) Melancia

Outra fruta refrescante é ótima para ser consumida no verão, a melancia também é fonte de potássio, além das vitaminas A, B6 e C. Rica em água, a melancia é extremamente hidratante – ou seja, tudo o que precisamos durante uma ressaca.

Ela também apresenta o antioxidante glutationa, que ajuda na desintoxicação do fígado e fortalece o sistema imunológico para combater infecções. Esse componente também tem papel muito importante na transformação e eliminação de substâncias químicas do organismo, como o álcool. A glutationa é encontrada na parte vermelha da fruta, já a parte branca, perto da casca, contém citrulina, que é capaz de reduzir a fadiga, faz vasodilatação e melhora a pressão arterial.

4) Kiwi

Carboidratos de absorção rápida podem ser uma boa forma de se recuperar da ressaca, e o kiwi é um desses alimentos capazes de ajudar no aumento de açúcar no corpo.

E já que, quando de ressaca, só queremos saber de descansar, apostar no kiwi é uma boa decisão. A fruta é uma excelente aliada do sono, pois contém boa quantidade de potássio, magnésio e vitamina B6 – nutrientes relacionados ao relaxamento e produção de melatonina, hormônio fundamental na indução do sono de qualidade.

5) Abacate

O abacate é considerado uma fruta poderosa, pois contém uma variação grande de vitaminas e minerais, com um ótimo poder antioxidante. Além de potássio, o abacate é rico em gorduras saudáveis, fibras, e vitamina B6. O abacate também possui gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que possuem ação antioxidante e ajudam a diminuir o colesterol e a regular a absorção de açúcares a nível intestinal.

Além de poder ser consumido doce em vitaminas, o abacate pode ser preparado salgado, combinado ao ovo, numa tostada integral, ou apenas com sal e azeite. Ou seja, uma opção saudável e versátil para colocar a saúde em dia.

Continua após a publicidade

O ovo é rico em cisteína, o antioxidante mais abundante para o combate aos radicais livres, na recuperação celular e na eliminação de toxinas. Sendo assim, o consumo de ovo pode auxiliar no sistema imunológico, quando consumido de forma regular e associado a bons hábitos alimentares.

Versátil, esse alimento pode ser preparado logo no café da manhã, mexido ou cozido. Apenas evite acompanhamentos gordurosos e consuma com moderação, para evitar possíveis excessos na alimentação.

7) Proteína animal (peixes, carne vermelha, frango)

Desde que preparadas de forma leve e sem acompanhamentos pesados, as carnes – vermelha, de peixe ou frango – podem auxiliar na recuperação da ressaca. Isso porque as proteínas presentes nelas fazem com que os aminoácidos sejam absorvidos pelo corpo.

Uma boa opção pode ser consumir um filé de frango ou peixe grelhado acompanhado de uma salada verde e com moderação no tempero. E não esqueça de se hidratar!

8) Mel

Presente em frutas diversas, a glutationa também é um componente do mel, o que faz desse ingrediente uma ótima opção para diminuir os sintomas da ressaca. O mel ainda tem inúmeros benefícios para o organismo como: probiótico natural, auxiliando no aumento de bifidobactérias e na melhora da saúde intestinal; antibacterianos com ação principal em doenças de trato respiratório, como dor de garganta; e antioxidantes, ajudando no combate aos radicais livres e ao envelhecimento celular.

O mel pode acompanhar uma sala de frutas ou até servir de ingrediente para um molho da salada. Para trazer mais conforto, um chá com mel pode ser uma boa ideia para se recuperar.

9) Água de coco

Impossível não pensar na água de coco quando o assunto é reidratação! E como esse é um fator tão importante durante a ressaca, investir nessa poderosa água é uma boa maneira de se recuperar. A água de coco é rica em eletrólitos, que fazem o processo de reidratação ser mais rápido.

Ela ainda é fonte de minerais como potássio, magnésio, sódio, cálcio e fósforo, ajudando no tratamento de infecções intestinais e no controle da pressão alta. Vale beber pura ou até bater com alguma outra fruta, como melancia.

Sim, o café pode ajudar a se recuperar de uma ressaca. Porém, importante: com moderação. Ao consumir álcool, o corpo sofre uma série de inflamações que causam fadiga muscular, além de cansaço físico, e o café pode ajudar no processo de recuperação física por conta da cafeína, quando consumido de forma moderada (3 a 6 mg/kg de peso). O excesso de seu consumo pode promover um “efeito rebote”, piorando a sensação de cansaço.

Quando consumido de forma adequada e moderada, o café tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatório e melhora a fadiga e efeitos no apetite. O consumo de café deve ser restrito em indivíduos hipertensos.