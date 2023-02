Como curar a ressaca no Carnaval

Com uma programação repleta de blocos de rua e desfiles de escolas de samba, o Carnaval 2023 promete ser inesquecível! Depois de tanta espera, esse feriado pode – e deve – ser aproveitado ao máximo. Mas é fato que, na empolgação, muitos acabam levando a missão de se divertir muito intensamente…e é aí que surge a pergunta: como curar a ressaca de Carnaval?

Como ninguém merece os efeitos do excesso de álcool, apesar de serem tão comuns, conversamos com algumas especialistas para saber como agir antes, durante e depois da folia. Assim, é possível evitar seus efeitos colaterais ou entender a melhor forma de curar os resquícios da festança.

De alimentos que ajudam a melhorar a imunidade até receitas potentes para se hidratar, veja a seguir dicas de especialistas para curar a ressaca de Carnaval.

POR QUE TEMOS RESSACA?

A médica endocrinologista e metabologista Paula Pires explica que cabe ao nosso fígado o papel de inativar substâncias tóxicas como o álcool. “Isso acontece, pois ele transforma o álcool numa substância chamada acetaldeido – que é mais tóxica que o álcool – e só depois ela é inativada”, afirma.

Segunda a especialista, algumas pessoas têm deficiência na enzima que inativa o acetaldeído, sendo elas muito mais propensas a ter níveis sanguíneos elevados de acetaldeído após a ingestão de álcool. “Essa deficiência é muito comum em indivíduos de origem asiática e em mulheres – e por isso são tipos mais propensos à ressaca”, explica. Além disso, a médica diz que a absorção do álcool pelo intestino é muito mais rápida do que a capacidade do fígado de metabolizá-lo.

“O fígado só consegue metabolizar o equivalente a 10 gramas de álcool por hora, o que é menos que uma uma taça de vinho ou 300 ml de cerveja, que possuem cerca de 12 gramas de álcool. Portanto, se tomarmos o equivalente a cinco taças de vinho, o corpo vai demorar, em média, seis horas para eliminar todo esse volume. Isso significa que após um consumo exagerado de álcool por várias horas, nosso organismo vai ter que lidar com duas substâncias altamente tóxicas circulando no sangue: álcool e acetaldeído”, aponta.

Segundo ela explica, quando estamos de estômago cheio, a absorção de etanol fica mais lenta, dando mais tempo ao fígado para metabolizar o álcool que chega. “Por isso, a intoxicação por etanol é mais intensa quando bebemos em jejum. Bebidas alcoólicas gasosas são absorvidas mais lentamente e alimentos ricos em proteínas ou em açúcar reduzem a absorção do álcool.”

OS EFEITOS DO ÁLCOOL NO CORPO

“Em pequenas quantidades, o álcool tem ação estimulante, levando à euforia, desinibição e maior interação social. Pequenas doses já afetam a coordenação motora e a capacidade de concentração.” Paula Pires, endocrinologista e metabologista

A médica Paula Pires explica que o álcool age em todo organismo, mas os seus efeitos mais visíveis são no cérebro, principalmente durante uma intoxicação aguda.

Ela revela ainda que, conforme o nível de álcool se eleva, a capacidade de julgamento fica alterada e surgem os comentários e as ações impróprias. “Doses maiores de álcool e acetaldeído na circulação intoxicam os neurônios, levando à inibição do funcionamento do sistema nervoso. Conforme a concentração sanguínea se eleva, o paciente vai passando pelas seguintes fases: letargia, sonolência, redução do nível de consciência, coma e, eventualmente, morte”, alerta a especialista.

Portanto, estar bêbado significa estar com os neurônios intoxicados por álcool (e acetaldeído). Sendo que os sintomas da bebedeira duram até o fígado conseguir neutralizar todo o álcool e o acetaldeído que circulam no sangue, o que pode levar horas.

COMO SE PREPARAR PARA UM CARNAVAL SEM RESSACA

Continua após a publicidade

Os cuidados para evitar os sintomas de ressaca começam antes mesmo da folia. Segundo os especialistas, é possível tomar alguns cuidados visando os dias de Carnaval pela frente.

Além de caprichar na hidratação, tomando muita água e consumindo alimentos ricos nessa propriedade, como folhas e verduras, Michelle Reis, diretora Farmacêutica da Phytocare Farmácia de Manipulação, indica ingerir alguns complementos que ajudam a aumentar a imunidade.

“Para evitar a ressaca, podemos aumentar a imunidade do organismo através de suplementações especificas, e até consumir própolis com água, em jejum, na semana que antecede o Carnaval. Outro ponto é o uso de uma suplementação que proteja o fígado e estômago do excesso de álcool, como metionina, vitamina E, hidróxido de alumínio, vitamina B6 e até mesmo a coenzima Q10″, detalha a especialista, que ainda reforça a importância de consultar um médico para obter as orientações corretas sobre cada suplemento, já que tudo depende de cada organismo.

COMO SE HIDRATAR DURANTE A FOLIA?

Segundo a médica endocrinologista e metabologista Paula Pires, é possível tomar certos cuidados durante a festa, visando uma recuperação mais tranquila. Confira algumas de suas dicas:

Beber muita água antes, durante e depois da festa de Carnaval é a principal dica;

Toda vez que você for ao banheiro urinar, beba algo não alcoólico, seja água, suco ou refrigerantes (com açúcar, de preferência);

Beber drinques e bebidas alcóolicas mais devagar;

Ingerir alimentos ricos em proteínas e carboidratos logo depois de beber, o que diminui a velocidade de absorção de álcool pelo intestino, dando tempo para o fígado metabolizar o álcool que vai sendo consumido – o ideal é comer antes de começar a beber;

Atenção: sentir embriaguez significa que o álcool já foi todo absorvido, e comer nesse momento só vai aumentar o risco de passar mal.

NÃO SE CUIDOU E A RESSACA VEIO? SAIBA O QUE FAZER

Para a infelicidade de muitos que buscam uma solução mágica, a médica endocrinologista e metabologista Paula Pires aponta que, de fato, não existe nenhum remédio que cure ressaca e nem que acelere o metabolismo do etanol.

“De nada adianta banho frio, café, chás, produtos com cheiro forte ou qualquer outra medicação caseira. O importante é hidratação, carboidratos e bastante repouso“, revela sobre a ressaca que, segundo a especialista, é algo que, habitualmente, melhora até o final do dia.

Entretanto, a especialista revela que é possível recorrer a ingestão de líquidos – sem álcool, claro – que aliviam bastante os sintomas. “Os líquidos facilitam o trabalho do fígado e dos rins, que eliminam mais rapidamente os resíduos tóxicos do organismo. Sucos, água de coco e isotônicos vão repor não só a água, mas também os sais minerais e as vitaminas perdidas”, conta. Ela explica ainda que o refrigerante, por ter alto nível de açúcar, também ajuda a suprir o açúcar eliminado pelo álcool, mas não hidrata.

Já sobre alimentos que atrapalham na recuperação, Paula alerta sobre a cafeína. “A não ser que você esteja habituado a beber café pela manhã, o ideal é evitá-lo, pois a cafeína também é um diurético”, revela. Outra dica apontada pela especialista é apostar numa refeição matinal reforçada com frutas, leite, pão integral, cereais, iogurte, queijo ou ovo – além de não pular refeições ou ficar horas sem comer.

Ao longo do dia, a médica indica refeições equilibradas e leves, de fácil digestão. “Alimente-se com uma boa salada, uma proteína de fácil digestão, como ovos, peixes ou frango, uma leguminosa, e uma boa fonte de carboidrato, como batata-doce ou inglesa, macarrão, mandioca ou arroz também”, detalha. Para quem está com sintomas de enjoo, ela indica investir em um suco verde e frutas cítricas.

Fora isso, apenas mais três dicas são essenciais: remédios sintomáticos, repouso e paciência.

RECEITA DE SUCO VERDE DETOX

*receita cedida por Michelle Reis, diretora farmacêutica

Ingredientes

50ml de água

1/2 limão

1 colher de chá de alcaçuz

1 colher de chá de hortelã

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador e tome em jejum no dia seguinte à ressaca.