Modo de preparo

1 fatia de pão de fermentação natural

1/4 de avocado

1/2 abacate

Suco de 1/2 limão

1 colher (sopa) de azeite extravirgem

1 colher (chá) de sal

2 castanhas-do-pará

3 castanhas de caju

4 amêndoas

1 colher (sobremesa) de semente de girassol

1 colher (sobremesa) de semente de abóbora

1 colher (sopa) cheia de coalhada

1/2 colher (chá) de páprica

Em uma frigideira preaquecida, toste o pão dos dois lados até ficar crocante e dourado, mas macio por dentro. Em um bowl, junte o avocado, o abacate, o suco de limão, o azeite e o sal. Misture amassando um pouco com um garfo até formar uma pasta heterogênea, com alguns pedaços, para dar textura ao prato. Em uma tábua, pique as castanhas, amêndoas e sementes em pedaços grandes e misture. Transfira a torrada para um prato, espalhe sobre ela a mistura de abacate e avocado e salpique com o mix de nuts. Sirva com a coalhada à parte, polvilhada com a páprica. Regue com azeite e sirva.

*Receita por Felipe Scarpa e Carlos Henrique Gomes, do Botanikafé (veja mais receitas)