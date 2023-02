Apps de alimentação saudável: 4 opções que vão te ajudar

Os smartphones mudaram a nossa rotina. Tudo ficou mais prático e o nosso tempo ainda mais curto. E um dos jeitos de usar a tecnologia a nosso favor é com o acervo ilimitado de aplicativos (existe um até para te ajudar a deixar a gema do ovo no ponto certo!). Ter uma dieta equilibrada, aliás, é outro desafio que ficou mais fácil com eles. Para você que está nesta busca, separamos 4 apps de alimentação saudável que fazem sucesso no Android e iOS.

Lifesum é descrito como um aplicativo de controle de calorias, mas é muito mais que isso. Ele auxilia na organização das refeições ao longo do dia e registra a ingestão diária de alimentos dos usuários. O app pode sim ser usado por quem tem o objetivo de perder peso, porém, é também eficaz para quem busca uma alimentação balanceada. Lifesum traz uma análise com informações que podem ajudar nas preferências alimentares, níveis nutricionais e outros hábitos saudáveis dos usuários. O aplicativo está disponível no iOS e Android, nas versões paga e gratuita.

Nutrilio: Alimentação Saudável

Disponível para iOS e Android, o Nutrilio acompanha a alimentação, consumo de água e atividade física dos usuários. É prático de usar e, se você gosta de pequenas motivações, as notificações diárias são boas para ajudar no controle na alimentação. O Nutrilio planeja o seu consumo de alimentos diariamente, promovendo uma forma de regrar a alimentação de quem está utilizando.

Prepear

Este é mais um organizador inteligente que auxilia o usuário a planejar as refeições diárias. Dá para salvar receitas, aprender como fazer e descobrir coisas novas. O Prepear é um dos melhores apps no quesito planejamento, tudo é muito bem organizado e de fácil acesso. O único problema é que está disponível apenas em inglês, mas os desenvolvedores estão trabalhando em uma versão em português. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

MyFitnessPal

Ideal para quem busca emagrecer ou aumentar massa magra, o app (disponível para Android e iOS) permite ajustar seus objetivos com a dieta e calcula sozinho as calorias, macronutrientes e micronutrientes que você precisa ingerir para chegar lá no período de tempo estipulado. É possível cadastrar tudo o que você consumiu ao longo do dia, além da quantidade de água ingerida e dos exercícios físicos praticados para informações completas.