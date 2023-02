Alimentação no Carnaval: dicas para acertar nos cuidados

Quem quer aproveitar os bloquinhos e festas ao máximo precisa daquela dose extra de energia, afinal, ninguém merece sentir cansaço e, pior, fome, durante a folia, não é? Para não deixar de lado a saúde – e ainda ter força para curtir esta verdadeira maratona, a nutricionista Karen Schlösser, Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul, dá dicas de alimentação no Carnaval.

Café da manhã reforçado

A primeira refeição do dia é uma das mais importantes, pois ajuda a dar energia ao corpo, fornecendo nutrientes importantes e evitando uma eventual compulsão alimentar no período da tarde.

“É importante durante estes dias evitar um café da manhã com alta carga glicêmica, ou seja, muito 1açucarado1, pois o excesso de açúcar causa pouca saciedade. Por exemplo: evitar acordar e comer apenas farináceos como torradas, pão branco, pão de queijo sem qualquer acompanhamento. Aconselho fazer boas combinações com proteínas, fibras e gorduras boas, que causam saciedade e dão energia para o corpo inteiro”, aponta Karen.

Alguns exemplos de café da manha pra folia são:

Omelete com ovos, tomate, cebola picadinha e pão integral com geleia de frutas sem açúcar

Shake de leite de castanhas, frutas e aveia com ovos mexidos

Iogurte natural integral e chia com frutas picadas

Açaí batido com fruta e pão integral com queijo minas

Alimentação no Carnaval: foco na imunidade!

Uma boa dieta para o carnaval também se baseia em turbinar a imunidade por meio dos alimentos. Por se tratar do primeiro Carnaval com aglomeração após um longo período pandêmico, manter o sistema imunológico forte deve estar entre suas prioridades, pois ele protege o corpo de diversas infecções e doenças respiratórias, que podem ser contraídas pelo contato humano.

Alguns dos alimentos que reforçam nossas células brancas são:

Repolho: É fonte de glutationa, um poderoso antioxidante que melhora a função das células imunes. Pode ser acrescentado em sopas e em omeletes, por exemplo.

Alho: Tem função imunoprotetora, além de fornecer selênio e zinco, nutrientes importantes para evitar gripes, resfriados e outras doenças. Acrescente em sopas e purê de legumes. (Em azeites aromatizados fica sensacional!)

Amêndoas: Ricas em vitamina E e vitaminas do complexo B, ajudam a proteger o sistema imune da oxidação, principalmente em situações de estresse. Podem ser consumidas como leite puro (o leite de amêndoas) ou em preparações cremosas como chocolate quente e purês. Além de ser uma alternativa super prática de lanche intermediário.

Batata doce: Rica em betacaroteno, precursor de vitamina A, é um nutriente fundamental para o sistema imunológico. Pode ser usada no lugar do pão no café da manhã, cozida, ou em purê e sopas. Em forma de chips, quando cortada bem fininha e levada ao forno com ervas, fica uma delícia e se transforma em um snack delicioso para levar no bloquinho.

Shitake: Rico em vitaminas do complexo B que ajudam na proteção do corpo, também oferece efeitos antivirais e antibacterianos, dando um super reforço à imunidade. Pode ser consumido dentro de uma omelete, como acompanhamento de torradas e em sopas.

Orégano: Ótimo contra intoxicações alimentares. Contém carvacrol, composto químico que possui propriedades antixoxidantes, anti-inflamatórias e antissépticas, ativando as defesas do corpo. Para garantir os seus benefícios, deixe para salpicá-lo só depois do alimento já pronto.

Frutas cítricas: Fontes de vitamina C, são responsáveis pela cicatrização de feridas, fraturas e contusões, e atua no processo inflamatório e na integridade das mucosas. Consuma em forma de sucos ou frutas in natura.

Em um almoço, que tipo de alimentos devo priorizar? E no jantar?

Os alimentos pesados e muito temperados devem passar longe do seu prato! Evite moquecas condimentadas e churrasco muito gorduroso. Nestes dias, o certo mesmo é priorizar refeições mais leves.

“Comer um prato bem colorido com legumes, cereais (arroz), leguminosas (feijões, lentilha, grão de bico) para os vegetarianos ou grelhado pra quem come. Comer comidinha de verdade e evitar lanches no almoço e jantar, pois depois de uns 4 dias pulando refeições o cansaço pode começar a aparecer”, defende a especialista.

Alimentos para levar nos blocos

Dentre as opções que cabem em qualquer pochete e mantém a energia equilibrada, estão:

Barrinhas de proteína

Paçoca

Barras de cereais

Isotônico

Bananada sem açúcar

Água

Amenizando a ressaca

Se você é aquele tipo de gente que ‘queima a largada’ e se arrepende no dia seguinte, a solução está na alimentação. De acordo com a nutricionista, vale a pena iniciar o dia com um shot de água com limão ou um chá de ervas (como boldo, alcachofra e hibiscus) para renovar o fígado. Sucos verdes feitos com muitos vegetais como a couve, maçã e semente de chia também podem ser benéficos.

Que tipos de alimentos devo evitar?

Evitar alimentos muito complicados de digerir, como a carne vermelha e o excesso de lacticínios, como o queijo. As refeições pouco salgadas devem ser priorizadas, além de aumentar bastante o aporte de vegetais e hortaliças para estar com a digestão bem leve. Evitar alimentos muito salgados também é importante.