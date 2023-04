5 posições de ioga para começar o dia com disposição

Realizar práticas de ioga ao acordar pode trazer diversos benefícios para o corpo e a mente. Além de proporcionar uma sensação de bem-estar e relaxamento, o ioga pode ajudar a aumentar a flexibilidade, melhorar a postura e fortalecer os músculos. Também é uma ótima forma de começar o dia com mais foco e energia, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade.

As práticas matinais de ioga (ou yoga) podem ser adaptadas de acordo com as necessidades individuais, desde exercícios suaves de alongamento até posturas mais desafiadoras, e podem ser realizadas em qualquer lugar, desde um espaço amplo até mesmo no tapete da sala de casa. Aqui, separamos 5 posturas de ioga para realizar ao acordar, em sequência, e ter mais disposição ao longo do dia!

Tadasana ou postura da montanha

“Mantenha os pés paralelos na distância dos quadris. Quando você inspirar, eleve os calcanhares do solo, junto com as mãos. Deixe os braços bem estendido, com as mãos apontando para o teto, e tracione bem o corpo. Quando exalar, abaixe as mãos junto com os calcanhares até eles tocarem o solo”, ensina Jaqueline Tuono Balidas, instrutora de SwáSthya Yôga.

Trikônásana ou postura do triângulo

“Afaste os pés com cinco palmos de distância, e mantenha o pé direito voltado para fora. Deixe a mão direita escorregar em direção ao joelho direito, ao mesmo tempo que você leva o tronco lateralmente para a sua direita – e a mão esquerda fica estendida acima da cabeça. Esse asana trabalha uma latroflexão do seu corpo”, orienta Jaqueline.

Virabhadrasana ou postura do guerreiro

“Em seguida, vire de frente para a sua perna direita e apoie o joelho esquerdo no solo, e mantenha o direito flexionado. Afunda bem os quadris. As mãos ficam acima da cabeça com os braços bem estendidos. A cabeça tomba para trás, fazendo um arco com a coluna, trabalhando a retroflexão”, ensina a instrutora.

Parshwôttánásana ou postura de alongamento lateral

“Partindo da posição anterior, estenda os joelhos e vire os dois pés para o lado direito. Ao exalar, leve as mãos para trás, aproximando aos pés, e tente levar a testa no joelho. Fazendo a sua anteflexão da coluna”, ensina a instrutora – que reforça que agora é o momento também de inspirar e fazer essas posturas para o lado oposto, compensando os asanas.

Vakrásana ou postura do diamante

Para finalizar a sequência, Jaqueline indica sentar sobre os calcanhares e realizar a torção do corpo. “Coloque a mão direita no joelho esquerdo, e a mão esquerda vai lá atrás no solo. Você olha por cima do ombro esquerdo, fazendo uma boa torção da coluna vertebral. Quando exalar, chegue no seu ponto máximo. Inspire, retorno para o centro e ao exalar você compensa para o outro lado”, finaliza a instrutora.