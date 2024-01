5 brinquedos perigosos para cachorros e gatos

Sem dúvidas, qualquer pai ou mãe de pet adora agradar os seus bichos de estimação com os mais variados itens e atividades. Nada melhor do que vê-los se divertindo por horas, não é mesmo? Contudo, alguns produtos, por mais populares que sejam, representam um certo risco para a saúde dos animais. Vamos juntos descobrir os brinquedos perigosos para cachorros e gatos?

Entrevistamos Marina Meireles, médica veterinária comportamental do Nouvet, centro veterinário de nível hospitalar em São Paulo, que aponta quais são os pet toys que devemos evitar ao máximo presentear os nossos cachorros e gatos. Confira:

Brinquedos perigosos para gatos

1. Brinquedos com fios

Os gatos adoram brincar com fios, novelos de lãs, e por aí vai: é um comportamento clássico dos felinos. Contudo, Marina alerta que os fios representam um grande risco para a saúde dos bichinhos, especialmente pela anatomia da língua dos gatinhos, que contém espículas.

“Os fios podem ficar presos nas espículas, de forma que o gato não os consiga engolir. Nisso, o tutor pode tentar puxar e acabar causando uma laceração no intestino, o que é super arriscado”, diz .

Segundo a médica veterinária, é comum que a única forma de remover os fios seja por cirurgia ou endoscopia. “Gatos adoram fios, eu entendo. Porém, tente brincar com eles com materiais semelhantes, evitando fios longos, linhas, lã e por aí vai”, alerta.

2. Brinquedos com penas

As varinhas com penas que normalmente chacoalhamos para chamar a atenção dos gatos também podem ser perigosas: “As penas são atrativas pois simulam a presa, todavia, alguns felinos tendem a ingeri-las”, afirma.

As consequências são as mesmas dos brinquedos com fios: obstrução intestinal e vômitos em excesso. Portanto, caso queira brincar com esse tipo de material, a dica principal é estar atento à qualidade do brinquedo. “Se perceber que as penas soltam muito fácil, pode ser mais arriscado.”

Brinquedos perigosos para cachorros

3. Mordedores

Mordedores do tipo “casco” ou “chifre bovino”, e até mesmo os de nylon, podem trazer sérios riscos à saúde dos cachorros (especialmente os filhotes).

“Os cães mais novinhos roem muito intensamente. Até aí, tudo bem, pois esse é um comportamento natural que precisa ser estimulado, caso contrário, eles destroem rodapés e cadeiras”, diz.

O problema é que, devido à intensidade do ato de roer, alguns animais podem sofrer fratura dentária: “Para evitar esse problema, preste atenção no porte de seu cão: se ele for maior, materiais mais duros como o nylon são aceitáveis. Agora, se ele for de pequeno porte (ou filhote), é essencial pensar em materiais macios”, recomenda.

De acordo com a médica veterinária, algumas marcas oferecem mordedores de nylon da linha soft, que são mais adequados e suaves para cachorros pequenos.

4. Ossos mastigáveis

Outro item bastante adquirido por tutores: os ossos mastigáveis feitos de raspa de couro. Além de serem muito tóxicos (alguns chegam a conter reagentes como soda cáustica e amônia), eles também geram um alto risco de obstrução intestinal, já que o organismo não consegue processá-los.

“Não é incomum que os cães engulam pedaços dos ossos ao brincarem. Uma alternativa são os ossos de nylon que, se bem utilizados, apresentam bem menos riscos por serem atóxicos. Só fique de olho na saúde bucal do pet: se ele estiver com os dentinhos frágeis, pode sofrer fraturas dentárias”, afirma.

Outra opção bacana são as orelhinhas desidratadas, que soltam pedaços menores: “Mesmo quando ingeridas, o organismo consegue processá-las”, diz.

Aliás, não se esqueça de conferir alguns dos sintomas mais clássicos de obstrução intestinal:

Vômito excessivo (o cão pode chegar a expelir partes do brinquedo)

Interrupção das fezes

Perda de apetite

Prostração (o cachorro fica quietinho, sem energia)

5. Macaquinhos de pelúcia

Muito populares nos mercados de pet, os macaquinhos de pelúcia tendem a ser dilacerados pelos cachorros. É nessa hora, infelizmente, que os bichinhos engolem a espuma presente no interior do brinquedo.

“Além de causar obstrução, também pode provocar gastrite, pois a espuma irrita a mucosa do estômago”, pontua.

Como garantir que seu pet brinque com segurança

Independente do brinquedo, quase todos podem representar um risco para o seu bichinho, em menor ou maior grau. Portanto, o ideal é que eles sempre brinquem com a sua supervisão.

“Evite deixá-los brincando sozinhos. Limite o tempo de uso e não os deixe disponíveis o tempo inteiro. Brinquedos são extremamente importantes para o desenvolvimento de seu amigo, mas devem ser aproveitados com responsabilidade”, conclui Marina.