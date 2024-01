Quais cuidados ter com os pets no verão?

As temperaturas elevadas causam desconfortos nos animais. No verão, a estação mais quente do ano, os tutores precisam redobrar os cuidados com os pets para evitar complicações.

Desidratação, hipertermia, queimaduras e até alterações por doenças parasitárias podem surgir nesta época. Segundo o veterinário Paulo Martins, os problemas causados pelas altas temperaturas são mais comuns nas raças braquicefálicas (ou seja, com focinho curto, como Pug e Buldogues) e em animais obesos e com pelos longos.

Tudo porque cães e gatos não suam como nós: ao contrário dos humanos, eles têm poucas glândulas sudoríparas, e elas ficam apenas no focinho e nos coxins, as almofadinhas das patas.

“Os pets transferem o calor através das patinhas e do focinho, precisando trocar o ar quente por um mais frio”, explica o especialista. Essa limitação torna difícil regular a temperatura corporal durante épocas de calor.

Cuidados com petos no verão: cachorros e gatos

Devo tosar no verão?

Escolher pela tosa ou não do animal é uma decisão que exige a opinião de um especialista, segundo Martins. O pelo não é responsável por esquentar o pet, mas sim por isolá-lo termicamente.

Assim, em temperaturas mais altas, ele não deixa o calor chegar diretamente à pele, por isso o ideal para cães de pelo médio a longo é não tosar, exceto quando se tratar da tosa higiênica.

Uma dica é escovar os pelos regularmente para remover o excesso e facilitar a circulação de ar, proporcionando alívio térmico.

Proteção solar animal

Assim como os humanos, os pets também podem sofrer com queimaduras solares, principalmente quando eles possuem pouco pelo. Converse com o especialista para descobrir o protetor solar ideal para o seu animalzinho, já que já existem produtos disponíveis.

Hidratação em primeiro lugar

Certifique-se de que seu pet tenha acesso constante à água fresca. Em dias quentes e secos, é difícil evitar que a água não esquente, por isso a melhor opção é a troca constante da água, aponta o especialista.

Este cuidado é especialmente importante para gatos, já que eles tendem a se hidratar menos que os cães. Fontes de água são boas pedidas, já que são mais atrativas para eles.

Qual horário passear com meu pet?

Evitar passeios em horários de pico de calor, que costuma ser entre 10h e 16h, é necessário para o bem-estar do animal, de acordo com o veterinário.

Também é muito importante testar a temperatura do chão colocando a sua mão, visto que, mesmo que o sol não pareça tão quente, ele pode esquentar muito e queimar as patinhas dos cães.

Ambientes arejados e com sombra

Ofereça ao pet um local fresco e sombreado para descansar. Ambientes abafados, sem circulação de ar, podem causar muito calor e levar os animais ao estado de hipertermia, que é bastante perigoso.

Neste verão, cuide bem do seu bichinho de estimação!

