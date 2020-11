O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo

O mieloma múltiplo atualmente representa 10% dos cânceres hematológicos. Por ano, cerca de 7 mil brasileiros são diagnosticados com o mieloma múltiplo, estima Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale). A incidência desse câncer é um pouco maior entre homens, o que não quer dizer que não seja um risco também para as mulheres.

Neste episódio do podcast Senta lá, CLAUDIA, apresentado em parceria com a Amgen, discutimos os principais sintomas, como essa doença se desenvolve e, sobretudo, como conviver com ela. Apesar de incurável, ela pode ser tratada e também evitada. Participam Breno Gusmão, hematologista do Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e assistente social Wanda Pinheiro, diagnosticada com mieloma múltiplo há 12 anos.

Ouça no Spotify:

Continua após a publicidade

Ouça no YouTube:

Continua após a publicidade

O podcast também está disponível em outras plataformas, como Google Podcasts, Deezer e iTunes.

Ouça também outros episódios do Senta lá, CLAUDIA.

Continua após a publicidade