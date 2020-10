Drica Moraes emociona ao falar sobre sua relação com doador de medula

Atualizado em 21 out 2020, 12h35 - Publicado em 21 out 2020, 13h00

Por Da Redação - Atualizado em 21 out 2020, 12h35 - Publicado em 21 out 2020, 13h00

Drica Moraes emocionou Pedro Bial durante sua participação no programa Conversa com Bial, na última terça-feira (20). A atriz, que foi diagnosticada com leucemia em 2010, se abriu sobre a sua relação com Adílson, seu doador de medula óssea.

“Eu amo o Adílson em um grau. A gente se fala todos os dias”, disse Drica. O transplante de medula era a sua única esperança para sobreviver ao câncer, conforme contou no programa. De seus seis irmãos, nenhum era compatível. E, mesmo que fosse realizado, havia somente 20% de chance de sobreviver, conforme contou seu médico na época.

Drica ainda revelou que só conheceu Adílson cinco anos depois do procedimento, após ambos preencherem cartas de intenção e serem legalmente autorizados a se conhecerem. Na conversa com Bial, ela relembra o telefonema:

“Eu disse ‘Oi’. Ele disse ‘oi fia’. Não tinha roteirista para escrever esse diálogo, eu não sabia o que dizer, o que você ia falar para uma pessoa dessas? Ele falou ‘você tá bem, fia?’ Eu disse ‘eu tô bem, você salvou minha vida. Qual o seu nome?'”, relata.

A atriz conta que no dia seguinte à ligação, ela viajou para Presidente Prudente, onde Adílson mora, para vê-lo. “O homem estava me esperando com ‘a mãozinha na grade'”, descreveu. “Eu o abracei e chorei muito.”

Adílson é eletricista e realizou a doação de medula óssea por acaso, segundo conta Drica. “Ele estava fazendo um trabalho na beira do rio com o chefe e avistaram uma barraca do SUS [Sistema Único de Saúde]. Os dois foram conferir o que estava acontecendo e ele resolveu doar.”

