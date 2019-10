Atenção, fãs de Will, Carlton e toda a família Banks! O ator Will Smith está produzindo uma série derivada do famoso sitcom dos anos 90 Um Maluco no Pedaço, segundo informações divulgadas pelo portal The Hollywood Reporter.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A produção da série está sob responsabilidade da Westbrook, empresa que gerencia o conglomerado da família Smith. Ainda não há mais informações sobre o spin off, mas em 2018 rumores apontaram que a empresa que possui os direitos autorais da série original registrou o nome “Fresh Princess”, fazendo referência a “Fresh Prince of Bel-air”, nome da trama em inglês.

Um Maluco no Pedaço

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória