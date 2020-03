Vozes unidas em coro seguem perguntando: “Quem mandou matar Marielle?”

View this post on Instagram

Hoje faz dois anos da execução brutal de #Marielle e Anderson. São dois anos sem resposta sobre os mandantes desse crime político que abalou o país. Não é possível falar de democracia no Brasil sem justiça para Marielle e Anderson. É preciso que cada um de nós siga cobrando respostas. Grave você também seu vídeo com a pergunta: Quem mandou matar Marielle?. Publique em seu perfil usando as hashtags abaixo 👇 #QuemMandouMatarMarielle #JustiçaParaMarielleEAnderson