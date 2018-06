Novidades no caso Vitória Gabrielly: Ameaças à mãe e digitais no patins

A adolescente Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, 12 anos, passou uma semana desaparecida até ser encontrada morta no município de Araçariguama, interior de São Paulo, no dia 16 de junho. Ela havia saído para andar de patins no dia 8 deste mês e não voltou para casa. Segundo a polícia, seu corpo foi encontrado em uma região de matagal perto a uma estrada de terra.

O enterro aconteceu no dia 17 sem a presença da mãe Rosana Guimarães, que passou mal e não teve condições de se despedir. Porém, além de parentes e amigos, cerca de 2 mil pessoas participaram do velório e do enterro. O pai, Roberto Vaz, ajudou a carregar o caixão.

Na quarta-feira (20), Rosana e Roberto, assim como testemunhas do desaparecimento, tiveram seus celulares apreendidos após o advogado Roberto Guastelli, que representa os pais da menina – os dois são separados –, avisar à polícia sobre mensagens suspeitas. No aparelho da mãe de Vitória Gabrielly, foram encontradas ameaças enviadas por mensagem de texto à Rosana desde o dia em que a filha desapareceu. Porém, concluiu-se que se tratava de trotes.

A delegada Bruna Madureira, responsável pelas investigações, disse que essa mesma pessoa está envolvida em todos os casos de repercussão. “O cadastro desse telefone dá um nome X. Essa pessoa X vamos chamar de Zé. Todo crime de repercussão alguém faz uma denúncia dizendo que foi o Zé, ou usam um telefone no nome de Zé, como se ele estivesse envolvido no crime. Mas não é o Zé, é sempre alguém querendo incriminar o Zé”, explicou.

Bruna lamentou ter precisado interromper as investigações sobre o crime para apurar uma ameaça sem relevância, tamanha a repercussão do caso. “Muito mais importante do que tudo isso é descobrir quem matou a menina e não quem está mandando essas mensagens. Isso não é relevante, mas diante de toda essa repercussão temos que parar de investigar o homicídio e explicar uma coisa que não tem nada a ver com o crime”, disse.