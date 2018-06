Corpo de adolescente desaparecida em Araçariguama é encontrado

Na tarde deste sábado, 16, a polícia militar de Araçariguama anunciou ter localizado o corpo da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, desaparecida há mais de uma semana.

De acordo com a polícia, Vitória teria sido encontrada, já sem vida, por um homem que passeava com seu cachorro, em uma região de matagal na cidade, próxima a uma estrada de terra. Ao sentir um cheiro forte, o homem percebeu o corpo virado de bruços para o chão, embaixo de um monte de lixo. O pai da garota já fez o reconhecimento do corpo e confirmou se tratar de sua filha.

Buscas mobilizaram a cidade

Vitória sumiu no último dia 8 de junho, após sair para andar de patins com amigas em um ginásio de esportes na cidade. Com a desistência da colega que a acompanhava, a adolescente seguiu sozinha.

Relatos de testemunhas dão conta de que, ao chegar no destino, a menina teria sido abordada por um homem em um carro preto. Porém, não há confirmação de que ela tenha entrado no veículo. O automóvel chegou a ser apreendido e o proprietário foi ouvido e liberado.

As buscas pelo paradeiro da garota mobilizaram a população da cidade, que se juntou à polícia e a guarda municipal, na esperança de encontrá-la em segurança e com vida. Foram usados até cães farejadores.

Na sexta-feira, 15, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de um suspeito de participar do possível sequestro, após ele ter relatado a testemunhas que teria estado com a jovem depois de seu desaparecimento. As investigações seguem em sigilo.