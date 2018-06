Com ausência da mãe, menina é enterrada em Araçariguama

Foi enterrada na manhã deste domingo, 17, a menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, encontrada sem vida depois de passar dez dias desaparecida. Duas mil pessoas acompanharam o velório e o enterro e uma espaço precisou ser isolado para que parentes e amigos próximos da família pudessem prestar sua solidariedade.

A mãe da adolescente, Rosana Guimarães, não teve condições de se despedir da filha, pois passou mal. O pai, Roberto Vaz, esteve no local e ajudou a carregar o caixão. O caso de Vitória comoveu a cidade de Araçariguama, onde ela desapareceu depois de sair para andar de patins com amigas no dia 8 de junho.

Seu corpo sem vida foi encontrado no início da tarde de sábado, 16, em uma área às margens de uma estrada de terra no bairro Caxambu, zona rural da cidade.

A jovem Vitoria, desparecida em Araçariguama, cujo corpo foi encontrado neste sábado.

Polícia divulga detalhes da investigação

A PM informou que ao ser localizada, a menina vestia as mesmas roupas que usava no dia de seu desaparecimento. O corpo estava em uma trilha, a cerca de 15 metros de distância do trecho de uma estrada onde passam veículos. As causas da morte seguem em investigação.

Em entrevista ao G1, o advogado da família, Roberto Guastelli, disse ter apurado junto aos peritos que há indícios de asfixia e sinais de enforcamento e que Vitória pode ter morrido no mesmo dia em que sumiu. Porém, apenas o laudo do Instituto Médico Legal (IML) poderá comprovar as suspeitas.