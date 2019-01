Vazamento deixa águas cristalinas de Arraial do Cabo turvas e impróprias

Praias de Arraial do Cabo, cidade considerada o ‘Caribe brasileiro’, estão impróprias para banho. Ao que tudo indica, o esgoto que vazou após o rompimento de uma tubulação da prefeitura atingiu o mar do Pontal do Atalaia.

As águas cristalinas do cidade litorânea estão com coloração turva. Apesar de o acesso estar liberado, a prefeitura orienta os banhistas a não entrarem no mar.

O problema começou após um temporal na sexta (25). De acordo com Márcio Croce, secretário de Meio Ambiente de Arraial do Cabo, a mudança da maré pode ter feito com que a água esverdeada invadisse o Pontal. Somente após análise será possível saber se houve contaminação.

“A praia dos Anjos, Prainha e Praia do Forno são como baías. Devido a mudança de maré, está havendo uma dispersão das águas dessas praias para o mar aberto”, disse o secretário ao G1. “Se os ventos e a corrente marítima continuarem nesse ritmo, em dois dias haverá a dispersão e as prainhas estarão limpas”, continuou.

A análise das águas será feita pela Prolagos e deve sair no dia 16 de fevereiro. “A amostra será enviada para um laboratório credenciado pelo Inea, que vai analisar a suspeita de contaminação causada pela descarga da rede de drenagem pluvial causada pelo excesso de chuva na sexta-feira à noite”, diz a Prolagos.

De acordo com a prefeitura, a tubulação foi fechada no sábado (26) e que obras serão realizadas na semana que vem.