Tomorrowland Brasil: 2º dia de evento é cancelado

O segundo dia de Tomorrowland Brasil que teria início na tarde desta sexta-feira (13), foi oficialmente cancelado. Em comunicado no Instagram, a organização do evento informou que a festa será retomada no sábado (14).

O comunicado, foi informado que o cancelamento precisou ocorrer por conta das fortes chuvas que caíram em Itu na quinta-feira (12), danificando áreas internas e vias de acesso ao evento. “Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança”, diz o texto. Veja completo:

Nesta sexta (13), aconteceriam os shows de grandes DJs, como Vintage Culture, ANNA, Dimitri Vegas e Like Mike e Steve Aoki. Para quem está acampado no local, na chamada DreamVille, haverá uma programação especial no The Gathering Stage.

Ainda não há informações sobre reembolsos ou mudanças no line-up do sábado. Atualizaremos esta notícia assim que tivermos novidades.