Duas testemunhas deram novas informações sobre a morte de Marielle Franco. É o que traz a matéria de O GLOBO deste domingo (1º). Segundo o jornal, as testemunhas não foram foram ouvidas por investigadores do caso e foram orientadas a saírem do local do crime por policiais militares que atuavam naquele dia.

De acordo com as testemunhas ouvida por O GLOBO, o carro em que Marielle e sua assessora parlamentar estava foi imprensado por outro veículo conduzido pelos assassinos e quase subiu na calçada. Elas também contaram que só viram um veículo no momento dos disparos – diferente dos dois veículos sugeridos pelas imagens das câmeras de vigilância utilizadas nas investigações.

As duas testemunhas também viram um homem negro que estava no banco de trás do carro dos criminosos. Ele seria o responsável por apontar o braço para fora do veículo com uma arma de cano alongado em direção ao veículo de Marielle. O armamento, de acordo com as fontes, parecia ter um silenciador.

Marielle Franco foi assassinada com quatro tiros no rosto em 14 de março no Rio de Janeiro enquanto voltava de um evento na capital fluminense.

