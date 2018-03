Amigo de Marielle publica troca de mensagem sobre morte de PM

A comoção pela morte de Marielle Franco também atraiu uma onda de comentários negativos. Críticas direcionadas à vereadora do PSOL assassinada afirmando que ela “defendia bandidos” e era “contra policiais”.

Para rebater tais críticas, o amigo Rodrigo Mondego, ativista dos Direitos Humanos, postou uma resposta no Facebook. No post, ele mostra uma conversa que teve com Marielle em 2014. A postagem já tem mais de 42 mil compartilhamentos e 46 mil curtidas (reações).

Na conversa divulgada, Rodrigo pede ajuda para a vereadora no caso de uma família que perdeu um membro policial militar. Nessa época, Marielle era coordenadora da Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ). Ela prontamente deu a Rodrigo contatos que poderiam ajudar a família do oficial morto.

Quando o caso chegou na CDH, Marielle deu encaminhamento e orientação jurídica e psicológica para a família. “A comissão que ela coordenou foi o único órgão do Estado que atendeu aquela e diversas outras famílias de policiais mortos”, conta Rodrigo em seu Facebook.

“Marielle era uma fenomenal militante dos Direitos Humanos, fará muito falta”, completa.

