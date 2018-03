Sobrinha pede que parem de mentir sobre Marielle

mentiras sobre a tia, por exemplo, que ela era envolvida com o Comando Vermelho e que o pai de sua filha é o traficante Marcinho VP. Annie Caroline , sobrinha da vereadora Marielle Franco, assassinada na quarta (14) com quatro tiros na cabeça, fez um apelo em suas redes sociais. Ela pediu que as pessoas parem de compartilhar, por exemplo, que ela era envolvida com o Comando Vermelho e que o pai de sua filha é o traficante Marcinho VP.

“ Tudo bem não gostar do seu partido ou de quem era ela […] Por favor, respeitem a dor de todos, seja de quem for, apenas respeitem. E principalmente, não inventem mentiras sobre ela ou alguém da família achando que vai estar passando batido, porque não vai”, escreveu a sobrinha.

Leia a mensagem completa: