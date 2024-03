Show gratuito de Madonna no Rio de Janeiro é confirmado para maio

Nesta segunda-feira (25), Madonna confirmou seu show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após diversas especulações de uma possível vinda ao país.

A cantora, que teve sua última passagem em terras brasileiras há quase 12 anos, realizará uma única apresentação no dia 04 de maio, às 21:45, em frente ao icônico hotel Copacabana Palac.

A expectativa é de que o espetáculo reúna pelo menos 1 milhão de pessoas. Vale lembrar que a apresentação é considerada parte da turnê The Celebration Tour, que marca os 40 anos de carreira da cantora.

A notícia foi confirmada pelo Itaú, após a cantora gravar um vídeo especial para uma campanha do banco. Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Itaú (@itau) Continua após a publicidade

Após a confirmação do espetáculo, a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou que o esquema de segurança e acesso ao show da voz de Like a Virgin e outros hits dos anos 1980 e 1990 seguirão as mesmas diretrizes e programações de outros shows realizados no local, como o Réveillon e a apresentação do DJ brasileiro Alok, em agosto do ano passado.

E você, está pensando em ir para a capital carioca para prestigiar Madonna? Acompanhe mais informações aqui em CLAUDIA ao longo das semanas.