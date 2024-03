Presentes de Páscoa até R$ 25,00, R$ 50,00 e R$100,00

Com a Páscoa se aproximando, está na hora de começar a pensar nos presentes para a família. Aqui, separamos opções para todos os gostos (e bolsos). De ovos para colorir a livros temáticos e bichos de pelúcia, a nossa seleção de mimos para o feriado está, no mínimo, muito eclética. Confira:

Presentes de Páscoa de até R$ 25,00

Ovos De Páscoa Infantil Para Colorir Vários Desenhos

Ovos De Páscoa Infantil Para Colorir Vários Desenhos 5,5cm Compre agora: Amazon - R$ 24,90

Que tal transformar a Páscoa em um verdadeiro momento artístico para as crianças (e por que não para os adultos?). Neste kit com seis ovos para colorir, é possível soltar a imaginação e a criatividade. Acompanha seis tintas coloridas e um pincel.

A História da Páscoa – Capa dura

A História da Páscoa Capa dura Compre agora: Amazon - R$ 24,90

Explore as origens espirituais da Páscoa neste fofíssimo livro ilustrado de Cristina Marques, com representações lúdicas de momentos emblemáticos do cristianismo.

Lacta Chocolate Amandita 200G

Está a fim de curtir as delicias da Páscoa mas não quer gastar uma nota no feriado? Recomendamos os biscoitos wafer com recheio de creme de cacau da Amandita. A caixinha contém 200 gramas.

Presentes de Páscoa de até R$ 50,00

24 peças de ovos de Páscoa para decoração

24 peças ovos de Páscoa decorações Compre agora: Amazon - R$ 50,00

Cada ovo de Páscoa deste kit é decorado com uma fita colorida que pode ser pendurada em qualquer lugar, para que as crianças se sintam contagiadas pelo espírito do feriado. O material, de alta qualidade, é feito de espuma e papel colorido, seguro, inquebrável, não tóxico e durável.

Kit 3 Formas de Ovo de Páscoa Silicone 150, 250 e 500 gramas

Kit 3 Formas de Ovo de Páscoa Silicone 150, 250 e 500 grs Compre agora: Amazon - R$ 42,90

Queira você vender ovos de Páscoa caseiros no feriado ou apenas preparar delícias em casa, este kit de formas é a opção certa. O produto conta com uma “marquinha” indicando a quantidade de chocolate, sendo necessário levar para a geladeira uma única vez. Além disso, proporciona uma casca uniforme e um acabamento perfeito sempre com o mesmo peso.

Adesivo de Páscoa para Chão – Pegadas de Coelho

Adesivo de Páscoa para Chão - Pegadas de Coelho Compre agora: Amazon - R$ 29,00

A prova d ‘água, esses adesivos de pegadas de coelho personalizados transformam a clássica brincadeira em um momento ainda mais especial.

Presentes de Páscoa de até R$ 100,00

Sunny Brinquedos, Pelúcia Squishmallow

Sunny Brinquedos, Pelúcia Squishmallow de 2cm - Tema: Páscoa Colorida (Valentina) Compre agora: Amazon - R$ 59,99

Além de super macias e divertidas, as pelúcias Squishimallow combinam com a hora da soneca, longas viagens de carro, ou até mesmo para festas do pijama. E, claro, não há presente mais fofo de Páscoa do que este coelhinho de pelúcia.

Ovo de Páscoa Lindt com Coelhos de Chocolate, 125g

Ovo de Páscoa Lindt com Coelhos de Chocolate, 125g Compre agora: Amazon - R$ 99,89

Além de ser um delicioso chocolate ao leite que derrete na boca, a embalagem é original e única, podendo os coelhinhos de chocolate que acompanham o ovo servirem de enfeite. Contém: 1 Ovo de Páscoa Lindt e 3 coelhinhos de chocolate Gold Bunny por ovo.

Ovo de Páscoa Lacta Barbie

Ovo de Páscoa Lacta Barbie 166G Compre agora: Amazon - R$ 76,90

E claro, não poderíamos deixar de trazer um tradicional ovo de Páscoa como sugestão de presente. Inclusive, este não é um ovo qualquer. Estamos falando do ovo de Páscoa do filme mais comentado do ano passado, “Barbie”. Não tem como ficar melhor, né?