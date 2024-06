Paulista recebe mais de 30 atrações gratuitas do Mercado Místico

O Mercado Místico chega a São Paulo com produtos, palestras e serviços místicos, de autocuidado e bem-estar. O evento acontece entre os dias 8 e 9 de junho no Club Homs, localizado na avenida Paulista, e conta com mais de 120 expositores. A entrada é gratuita.

A programação desta edição inclui palestras, vivências, workshops e outras atividades para quem busca autoconhecimento, além da venda de produtos para decoração e moda, de serviços, como a limpeza xamânica, e de flash tatto, tatuagem de henna e massagem.

Outro destaques é o ambulatório de reiki, espaço gratuito focado em alinhamento mental, corporal e emocional. Também há mais de 39 oraculistas, que oferecem leitura de mão, vidência dos olhos, bola de cristal, baralho cigano, vidas passadas, foromancia, dadomancia, oráculo das conchas, borra de café, radiestesia, runas, tarot cósmico, búzios e outros serviços a preços populares.

“O Mercado Místico é um espaço que congrega os segmentos esotérico, místico e holístico, proporcionando uma ampla variedade de produtos, vivências e serviços. Também é um evento inclusivo com intérprete de libras”, aponta Marcio Alvarez, CEO da Art Shine Eventos, responsável pela organização.

Principais atividades gratuitas

Além do ambulatório de reiki, outras atividades sem custo são a limpeza xamânica, que tem o objetivo de retirar as energias ruins, utilizando os 4 elementos da natureza, a cerimônia do cacau, um ritual ancestral utilizado como ferramenta de conexão espiritual, e o workshop de incensos naturais, onde o visitante poderá fazer seu próprio bastão. Também há diversas palestras, vivências e apresentações de danças.

Confira a programação

Palestras no sábado, dia 08 – auditório

11h30 – Dárcio Carvalho Borges – AYAHUASCA- A PROFESSORA DE VIDA

13h00 – Marluz Paiva – PARANORMALIDADE E INTERDIMENSIONALIDADE: A EGRÉGORA DAS MÃOS DE LUZ

14h15 – Pietro Marinho – EXPERIÊNCIAS QUASE MORTE E O RENASCIMENTO ATRAVÉS DA CURA ESPIRITUAL

15h30 – Cris Meinberg – A CURA ANCESTRAL – BENZIMENTO COLETIVO

17h00 – Cigano Renan – MANUAL ASTROLÓGICO: O LADO OCULTO DE CADA SIGNO

18h30 – Mestre Marcelo Alban – A FORÇA DAS ENTIDADES FEMININAS NO AMOR

Palestras no domingo, dia 09 – auditório

12h00 – Nayara Mourat – O PODER DAS CARTAS E COMO SER UMA CARTOMANTE DE SUCESSO

13h00 – Portal Meu Retiro / Graziela Vanni – O PODER DAS CARTAS E COMO SER UMA CARTOMANTE DE SUCESSO

14h10 – João Bidu e Vivi Pettersen – HORÓSCOPO E INFERNO ASTRAL: DESMISTIFICANDO OS MITOS ASTROLÓGICOS

15h10 – Elaine Lima – CERIMÔNIA DO CACAU

16h30 – Estela Fragoso – TRANSFORMAÇÕES PESSOAIS E COMO O BARALHO CIGANO PODE INSPIRAR MUDANÇAS POSITIVAS

17h30 – Fernando Novais – COMO O TARÔ PODE AJUDAR VOCÊ A BANCAR SUAS ESCOLHAS

18h45 – Baba Duh – EXU DO OURO, O GUARDIÃO DA NOSSA PROSPERIDADE

Vivências no sábado, dia 08 – palco nobre

12h45 – Dárcio Carvalho Borges – TOMANDO A BENÇÃO E A FORÇA DOS NOSSOS ANCESTRAIS

14h00 – Beatrix Cacau – RITUAL CACAU- ANCESTRALIDADE E SABEDORIA – A CONEXÃO COM A ESSÊNCIA INTERIOR

15h20 – Espaço Cyda Godoy – O PODER DOS 04 ELEMENTOS NA SUA VIDA

16h30 – Lavanderia Herbal by Yamara – WORKSHOP – COMO FAZER E ATIVAR SEU BASTÃO DE ERVAS

18h00 – Kelly Lima – RITUAL- ENCANTAMENTOS CIGANOS PARA O AMOR

19h00 – Cigana Kalila – MAGIA CIGANA PARA A LUA NOVA, ALINHANDO NOSSOS PROPÓSITOS

Vivências no domingo, dia 09 – palco nobre

12h45 – Maya Fukuzawa -SEJA LUZ E COMBATA AS MALDIÇÕES, INVEJAS E ENERGIAS NEGATIVAS

14h00 – Chris Guimma – CURA ENERGÉTICA ATRAVÉS DO MAGNETISMO

15h30 – Espaço Cyda Godoy – LIMPEZA XAMÂNICA E SUA ANCESTRALIDADE

16h30 – Tati Sebenello – RITUAL DE CURA DA CRIANÇA INTERIOR

18h00 – Jessyca Nattan – DESPERTE A DEUSA INTERIOR

19h00 – Lu Zanetta – RITUAL DE POMBA GIRA – PARA TRAZER ESTÍMULO NOS 7 SENTIDOS DA VIDA

SERVIÇO

Mercado Místico

Dias: 08 (sábado) e 09 (domingo) de Junho de 2024

Horário: das 10h às 20h

Local: Club Homs, na avenida Paulista, 735 – Bela Vista – A 200 metros do Metrô Brigadeiro

Entrada: Gratuita

O espaço não é petfriendly