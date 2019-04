O bilionário que perdeu 3 dos 4 filhos em ataque no Sri Lanka

A família do empresário dinamarquês Andres Holch Povlsen estava passando o feriado de Páscoa no Sri Lanka quando o hotel em que estavam hospedados foi alvo de um dos ataques terroristas que atingiram o país no domingo (21). Segundo um porta-voz da família, três dos quatros filhos do bilionário morreram durante a explosão. A identidade e a idade das vítimas não foram reveladas.

Andres foi considerado o homem mais rico da Dinamarca pela revista Forbes. Ele é dono da rede internacional de moda Bestseller e é o maior acionista da marca britânica Asos. Ele e sua esposa também são os maiores proprietários de terras na Escócia.

As oito explosões que atingiram o Sri Lanka no domingo de Páscoa tiveram como alvo igrejas católicas e hotéis de luxo nas cidades de Colombo, Negombo e Baticaloa. Pelo menos 290 pessoas morreram e 500 ficaram feridas.

As autoridades afirmam que a maior parte das vítimas dos atentados são cidadãos do próprio país, mas que pelo menos 36 estrangeiros também estão entre os mortos. Além dos três filhos de Andres Povlsen, já foram identificados cinco britânicos, um português, seis indianos, um turco, dois chineses, dois australianos, um holandês, um japonês e um bengali entre os mortos.

Até agora nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques, mas o governo atribui as ações ao grupo islâmico radical National Thowheeth Jama’ath (NTJ), que é de organização local, mas possui ligações internacionais. No início deste ano, alguns membros do grupo foram presos por vandalizar uma estátua budista.

