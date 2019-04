A comovente história da selfie com os gorilas que ficam de pé

A imagem de dois gorilas em pé para uma selfie com os guardas florestais viralizou na internet essa semana. A foto foi tirada no orfanato de gorilas Virunga National Park, na República Democrática do Congo, onde os animais foram criados após serem resgatados.

Segundo o diretor do parque, Innocent Mburanumwe, os dois animais aprenderam a imitar seus protetores, que cuidaram deles desde que seus pais foram mortos por caçadores.

Mburanumwe contou à BBC Newsday que os gorilas encaram os dois guardas florestais como se fossem seus pais. As mães dos animais foram mortas no mesmo mês, em julho de 2007, quando um tinha dois meses e o outro quatro.

O diretor explica que, como os dois gorilas conviveram durante toda a infância com os guardas que os resgataram, eles conseguem imitar o comportamento humano, ficando de pé, sobre as duas pernas.