No Altas Horas, Ney Matogrosso conta como foi ‘cupido’ de Rita Lee

Ney Matogrosso foi o grande homenageado do Altas Horas, da TV Globo, do sábado (25). O programa rendeu diversos momentos emocionantes para o cantor, além de trazer curiosidades, como o fato de que foi ele o responsável por apresentar Rita Lee ao seu futuro marido, Roberto de Carvalho.

“Eu estava fazendo um show no lugar chamado Beco, lá em São Paulo, e o Roberto ainda tocava comigo. Já estava assim, no momento de transição, eu já tinha gravado o ‘Bandido’, mas ainda estava com a banda anterior”, relembra o cantor de “Sangue Latino”.

O encontro aconteceu em 1976, durante um show em que Ney se apresentava. Rita, que já admirava Roberto como músico, pediu ao amigo que o levasse para jantar em sua casa. Ney, percebendo o interesse da amiga, prontamente o fez.

“A Rita foi assistir, me convidou para jantar na casa dela, e disse que eu podia levar alguém. Eu já sabia quem ela queria que eu levasse. Eu sabia mesmo. E levei”, continuou o cantor homenageado.

Continua após a publicidade

O casal se apaixonou rapidamente e logo iniciou um relacionamento que durou mais de 40 anos, até a morte de Rita Lee, em 2023.

Ney Matogrosso relembra esse momento com carinho, afirmando que foi “um encontro instantâneo” e que “já sabia quem ela queria”.

“Foi instantaneamente, os dois se juntaram, já sentaram no piano, e eles ficaram lá, os dois, tocando piano, já começaram a compor. Aí eu disse assim: ‘bom, acho que eu estou sobrando aqui, né?’. Fui embora, deixei eles lá, e pronto, e ali a história tomou o rumo que todo mundo conhece. E eu fico muito orgulhoso de ter feito isso”, finalizou Ney.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.