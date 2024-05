Os melhores looks do tapete vermelho do Festival de Cannes 2024

A 77ª edição do Festival de Cannes chega ao fim neste sábado (25), e belos looks passaram pelo tapete vermelho em Croisette desde o último dia 14. Além de brasileiras como a atriz Marina Ruy Barbosa e a modelo Alessandra Ambrosio, diversas famosas internacionais atraíram os flashes. Confira os melhores looks do Festival de Cannes 2024:

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa utilizou diversos looks ao longo de sua estadia em Cannes mas, para passar pelo tapete vermelho na exibição da comédia franco-italiana “Marcello Mio”, no último dia 21, optou por um modelo da coleção de verão 2024 da grife de alta-costura Armani Privé.

Meryl Streep

Grande homenageada do Festival de Cannes 2024, recebendo a Palma de Ouro honorária por sua contribuição ao cinema, Meryl Streep apostou em um vestido longo off-white Dior Alta-Costura, com mangas três quartos e decote discreto, com j oias Leighton. com mangas três quartos eoias Leighton.

Naomi Campbell

Nem só de novidades vive a moda em Cannes! Naomi Campbell optou por um modelo vintage da Chanel criado por Karl Lagerfeld, que fez parte da coleção de inverno 1997 de alta-costura e foi usado pela própria modelo em 1996. O vestido tubinho tem mangas de pérolas e listras que mesclam brilho e transparência. A escolha pelo replay foi do stylist Law Roach.

Cate Blanchett

versão customizada, assinada por Haider Ackermann , de alta-costura de Jean Paul Gaultier : um vestido com c ostas rosa e as cores preto, branco e verde, na parte de dentro. Ao levantar a cauda do vestido, a atriz mostrava aos fotógrafos os tons da bandeira da Palestina. Cate Blanchett aproveitou a passagem pelo tapete vermelho para passar seu recado, com uma

Demi Moore

Demi Moore compareceu à estreia do filme “The Substance” no último dia 19 com um vestido sem alças rosa feito em cetim duplo, com um laço assimétrico e aerodinâmico no decote. A criação é da marca italiana Schiaparelli , para coleção Alta-Costura Primavera/Verão 2024. Sienna Miller Sienna Miller surgiu no red carpet com um vestido Chloé azul com detalhes transparentes e camadas de babados. A cauda ampla completava a aura boho chic, junto a sapatos de salto alto prateados e joias Chopar.

Emma Stone

vestido da grife Louis Vuitton feito em lantejoulas na cor vinho, um profundo decote em V profundo e cauda com babados duplos. Não tinha como passar despercebida pelo tapete vermelho! No dia 17, Emma Stone usou um

Selena Gomez

u m longo clássico da grife Saint Laurent e combinou com joias da Bulgari. No dia seguinte, 18, foi a vez de Selena Gomez passar pelo tapete vermelho para prestigiar o filme “Emilia Perez”. A cantora escolheu para a ocasião

Alessandra Ambrosio

vestido rosa claro com laços pretos nas alças, abertura nas costas e cauda. O modelito foi produzido por Peter Dundas A modelo brasileira também brilhou no tapete vermelho do Festival de Cannes em um

Bella Hadid A modelo Bella Hadid prestigiou “L’Amour Ouf” na quinta-feira, 23, usando um vestido ator e diretor francês Gilles Lellouche traz uma história de amor entre duas pessoas que, apesar das adversidades, estão destinadas a ficarem juntas. Atelier Versace . O filme do

