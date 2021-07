Ícone da ginástica, Nadia Comaneci fala de Rebeca Andrade: “Fez história”

A medalha de prata conquistada por Rebeca Andrade na final da prova individual geral nas Olimpíadas de Tóquio foi celebrada por Nadia Comaneci, ícone da ginástica artística. A romena se mostrou muito orgulhosa pelo desempenho e pela dedicação da ginasta brasileira.

O nome de Nadia surge imediatamente quando falamos sobre a modalidade. Além das cinco medalhas de ouro olímpicas que carrega consigo, ela foi a primeira ginasta a receber uma nota 10 por seu desempenho perfeito nos Jogos Olímpicos.

Saiba mais: Olimpíadas de Tóquio têm o maior número de atletas brasileiras da história

“Muito orgulhosa de você e sua equipe pelo trabalho árduo e dedicação. Você fez história”, postou Nadia em suas redes sociais. A publicação conta ainda com uma imagem de Rebeca, em Oklahoma, nos EUA.

Sooo proud of you and your team for the hard work and dedication…. You made history #rebecaandrade pic.twitter.com/xTgm2OiQzZ

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 29, 2021