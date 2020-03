Um novo (e engajado) projeto de Meghan Markle pós-realeza foi revelado

As especulações se confirmaram e a parceria entre a Disney e Meghan Markle ganhou data de estreia. O documentário Elephant, uma produção da Disneynature, será lançado no dia 3 de abril, próxima sexta-feira, no Disney+, plataforma de streaming da Disney. O longa é uma obra original de uma gravadora de filmes independente da Walt Disney, especializada em filmes sobre natureza e vida selvagem.

Elephant é o primeiro projeto de Meghan desde que ela e o príncipe Harry deixaram seus cargos da Família Real britânica. Meghan já tem um passado no entretenimento em razão da sua carreira de atriz – destaque para o sucesso da série Suits.

De acordo com a imprensa internacional, ela ainda decidiu doar o salário recebido pela narração do documentário para a instituição de proteção animal Elefantes Sem Fronteiras.