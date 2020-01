Meghan e Harry já estão buscando casa em Los Angeles

Que em algum momento Meghan e Harry vão se instalar em Los Angeles, restava pouca dúvida para quem acompanha a vida dos dois. Além de se encaixar com os planos profissionais dos dois, é também a casa da mãe da duquesa, Dora Ragland.

Segundo o E!News, a procura pelo imóvel já está em andamento. De acordo, com o site norte-americano eles queriam se mudar no verão (junho), ou seja, dentro em poucos meses.

A proposta é ter uma casa onde possam receber os amigos e também ter encontros de trabalho.

“Eles começaram a procurar por casas pela Internet e estão no momento no meio do processo de entrevistas com equipes de segurança. Estão analisando todos os cenários para ver se é logisticamente viável”, disse a fonte.

Segundo a fonte, Meghan teria ressaltado que é muito importante para ela pessoalmente que a casa seja um local onde possa receber amigos, fazer eventos e também poder ter reuniões de trabalho.

Essa semana, a USMagazine também citou que a duquesa já está ativamente trabalhando em retomar a carreira em entretenimento, se reunindo com potenciais representantes em Hollywood.