Mulher tem parte da cabeça necrosada após fazer luzes em salão

Uma mulher de 31 anos teve queimaduras de quarto grau no couro cabeludo após realizar luzes no cabelo em abril do ano passado. Mariana Nunes fez o procedimento num salão do bairro do Tatuapé, em São Paulo, e agora pede na Justiça uma indenização de 100 mil reais pelos danos causados.

Em entrevista à Veja SP, ela contou que precisou a raspar a cabeça e privar-se do convívio social pelo risco de contaminação. Assim que o cabeleireiro começou a enrolar os papeis para fazer o procedimento em seu cabelo, ela afirma ter sentido uma ardência muito forte e pediu para que ele parasse. “Ele disse que era uma reação ao pó e iria trocá-lo”, relatou à reportagem.

Durante e após o processo, Mariana sentiu a formação de uma bolha, mas o profissional, chamado Alan Marinho, do salão Comece pela Cor, afirmou que se tratava apenas de uma alergia e finalizou o serviço. Ele não foi localizado pela reportagem.



A advogada de Mariana, Lygia Morseli, contou ao veículo que, após os ferimentos surgirem na cabeça, profissionais do salão pediram a ajuda de uma podóloga para cauterizar a área afetada. “Ela fez uma queimadura sobre outra queimadura, destruiu o bulbo capilar”, afirmou Lygia.

Ao final, Mariana pediu o reembolso de 250 reais gastos no salão, mas, segundo ela, eles garantiram que passariam o caso para a dona e que o problema era do produto, e não do salão. A marca do cosmético não foi informada para ela.

Infecção e necrose

Segundo a reportagem, as reações foram piorando e o local teve uma infecção, fazendo com que Mariana tivesse uma necrose. Foi então que ela conta que não teve opção a não ser raspar os fios — não nasceu mais cabelo no local afetado.

Foi então que Mariana entrou na Justiça para pedir reparação dos danos sofridos, a ação pede a reparação dos danos morais e estéticos sofridos por ela. Sem conseguir contatar os responsáveis do Comece pela Cor, nesta semana, o processo foi alterado para abranger também os responsáveis pelo novo salão instalado no local, o Pink Luxo. Mariana e Lygia dizem que o CNPJ se manteve o mesmo após a mudança de nome.

Tayna Rayssa, apontada como sendo a dona do estabelecimento, o salão era de propriedade de sua mãe, Naiara de Oliveira, em nome de quem foi feita a transferência com a devolução dos 250 reais pagos pelo procedimento. Ela afirmou à Veja SP estar presente no dia do acidente com Mariana e falou sobre a cauterização feita às pressas. “Não imaginava que tinha chegado a esse ponto”, afirmou.

