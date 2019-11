Rapper faz “exame de virgindade” na filha e causa revolta na internet

O rapper Clifford Joseph Harris Jr. mais conhecido com T.I causou revolta nas redes sociais na quarta (6). Ele revelou que força sua filha de 18 anos a ir anualmente no ginecologista, para verificar se “seu hímen está intacto”.

T.I revelou que um dia depois de aniversário de Deyjah Harris ele marca uma consulta para a garota, e a avisa depois. “Normalmente, no dia seguinte à festa de aniversário dela, enquanto ela verifica seus presentes, eu coloco um bilhete na porta do quarto dela: ‘Ginecologista. Amanhã. 9:30″, disse o rapper.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

De acordo com a confissão do rapper, as consultas começaram quando Deyjah completou 16 anos de idade. A jovem precisou assinar um termo que permitia que o médico compartilhasse os resultados com seu pai. Os internautas não pouparam a declaração de T.I, e logo se manifestaram nas rede sociais. “É extremamente abusivo monitorar o hímen de sua filha, e qualquer médico envolvido em tal ato deve perder sua licença”, disse a escritora Ijeoma Oluo.

A apresentadoras do podcast Nazanin Mandi e Nadia Moham ouviam as declarações do rapper, e em tom de brincadeira disseram que Deyjah seria sua “prisioneira”. O podcast foi postado na terça (5) e apagado na quarta-feira. Confira abaixo algumas das reações dos internautas:

O rapper T.I teve a coragem de dizer numa entrevista que anualmente checa o hímen da filha de 18 anos para ter certeza que ela é virgem, um mulher de 18 anos sendo obrigada a manter a virgindade e exposta dessa forma e o cara disse isso com a maior naturalidade. — Tia M. ‎✇ (@favhulk) November 8, 2019

homens achando engraçado e fazendo piada c o t.i levando a filha no ginecologista p saber se o hímen dela está intacto

sendo q era pra no mínimo achar doentio

pq sera q n to surpresa? — elis (@letmybbstay) November 8, 2019

a quantidade de comentário elogiando o T.I por ser um bom pai pq foi levar a filha no ginecologista pra ver se o hímen dela estava intacto e que não acredita nisso de que ele pode romper de outras formas. o que me assusta é q os comentários não são de homens e sim de mulheres — mari (@tinytinniemari) November 6, 2019

o t.i. leva a filha a uma consulta no ginecologista todos os dias após o aniversário dela desde os 16 anos. mesmo o médico dizendo que o hímen pode ser rompido de diversas maneiras, ele insiste em levar a menina pra descobrir se ela fez sexo ou não.

TEM QUE ACABAR O HOMEM — larissa (@latinrowe) November 6, 2019

Leia mais: Senadora sobrevivente do Holocausto é ameaçada de morte na Itália

+ Will Smith faz exame preventivo de câncer e recebe apoio dos fãs

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?