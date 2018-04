Mulher publica vídeo de ex invadindo sua casa

Assustadoras. É só assim que podem ser descritas as imagens postadas por Carol Moura. A baiana procurou muitas vezes a polícia para fazer queixas sobre seu ex-namorado abusivo, que a persegue. Como não conseguiu ajuda oficial, resolveu postar toda a situação no Facebook na tentativa de conquistar atenção e uma solução.

Essa semana, ela acordou quando o ex-namorado tentava invadir sua casa, onde moram também os dois filhos de Carolina. Com medo de que ele fizesse algo com as crianças, ela o expulsou da casa.

Segundo Carolina, o namoro durou menos de um ano. E desde o término, as perseguições só pioraram. O ex já invadiu a casa de Carolina diversas vezes. Porém, segundo a polícia, o caso não configura invasão de domicílio. Em um post, ela se explica aos vizinhos, que reclamam da gritaria toda vez que ele aparece. Em outros vídeos, é possível ver o homem cercando a casa e até filmando Carol.