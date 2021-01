Mulher morre em confronto no Congresso dos EUA, segundo emissora

Durante a invasão ao Capitólio, em Washington DC, uma mulher foi baleada e morreu nesta quarta-feira (6), segundo informações da emissora NBC. Sem ter a identidade revelada, o Washington Post divulgou que a vítima foi atingida no ombro.

Em imagens fortes da MSNBC, é possível ver uma mulher sendo retirada do Congresso com ferimentos e sangramento intenso na região do pescoço. Para a Fox News, o parlamentar Kevin McCarthy afirmou que ouviu tiros dentro do Capitólio.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Outros veículos informaram que a mulher se encontrava no salão, em que a vitória de Joe Biden como presidente e Kamala Harris como vice seria consagrada.

A sessão foi interrompida por apoiadores extremistas do candidato derrotado Donald Trump, que, assim como o republicano, não aceitaram o resultado das eleições presidenciais de 2020. Deputados e senadores saíram do salão pouco tempo antes da entrada dos manifestantes no local.

No Twitter, Trump pediu para que os apoiadores protestassem “pacificamente” e confiassem nas forças de segurança americanas. Porém, uma hora antes da sessão, ele fez um comício em Washington, pedindo para que os seguidores não assumissem sua derrota para Biden.

As acusações de fraudes na contagem de votos feitas por Trump não foram embasadas por nenhuma prova concreta e gerou desconforto até entre os republicanos. Mais de 60 processos na Justiça recusaram as denúncias do presidente. O resultado final apontou 81 milhões de votos para Biden contra 74 milhões para Trump.

Segundo a CNN, outra pessoa teve ferimentos graves durante o confronto. Ao escalar um andaime na fachada do prédio do Capitólio, um homem de 24 anos despencou de uma altura de mais de 9 metros. Ele foi socorrido, mas, segundo o veículo, está em estado grave.