Mulher fica ferida após receber bomba escondida em presente

Uma mulher ficou ferida após receber explosivo disfarçado de presente em Francisco Morato, São Paulo. Internada em observação em um hospital local, a atendente de telemarketing Edileuza Ramalho, 49 anos, acredita que o pacote foi enviado por seu ex-namorado.

Acompanhado de um buquê de rosas vermelhas, o suposto presente destinado para Edileuza foi entregue no último sábado (2). Recebido por um dos filhos dela, o pacote ficou em cima da mesa da cozinha até a terça-feira (6) à noite, quando a mulher, que estava na praia, voltou de viagem.

No momento em que abriu o presente, Edileuza estava junto com seu filho, o eletricista Jhonatan Cardoso dos Santos. Ao SPTV, ele relatou que, assim que a caixa foi aberta, começou a sair uma fumaça indicando que algo estava pegando fogo. Em seguida, o pacote explodiu. “Mas estourou que não deu para ver mais nada, da porta fui jogado um metro e meio de distância.”

A força da explosão chegou a destruir parte do telhado da casa e deixou estilhaços por toda parte. Edileuza foi levada primeiro à Santa Casa de Francisco Morato hospital, mas na manhã de hoje foi transferida para um hospital em São Paulo para realizar exames mais detalhados.

A família da vítima suspeita que o remetente da bomba seja um ex-namorado da atendente. A relação foi encerrada por Edileuza no ano passado, após descobrir que ele era casado. Desde então, o homem passou a persegui-la e ameaçá-la. “Quando foi no Natal, eu fui para a praia e eu não sei como ele descobriu que eu estava na praia, mas ele foi atrás de mim e ligou várias vezes falando que ia me achar”.

“Ela pedia a todo momento para não ficar sozinha, ela falava ‘Não me deixa sozinha, ele vai vir aqui, vai querer me matar’. Ela ficava dizendo o tempo todo isso”, contou Kelly Oliveira, cunhada de Edileuza.

Registrado como tentativa de homicídio, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Francisco Morato. Uma perícia na casa da vítima também foi solicitada.

