Mulher é detonada após usar este vestido branco no casamento do filho

Uma mulher foi detonada por usar um vestido longo branco para o casamento de seu filho. As imagens do vestido foram postadas em um grupo sobre casamentos no Facebook.

Abbie, a mulher que divulgou as imagens, disse que recebeu as fotos de uma amiga. A legenda dizia: “Essa é a tia do meu marido no casamento do seu filho. Senhora, o que você está fazendo?”

A mãe do noivo com duas madrinhas do casamento

Além de branco, o modelo tomara que caia e com cauda era muito parecido com o de sua nora, a noiva. Abbie colocou fotos dos vestidos lado a lado para mostrar a semelhança entre eles.

O vestido da noiva

A repercussão do post no grupo foi enorme e os usuários criticaram a escolha da mulher. “Eu teria derrubado vinho e jogado bolo no vestido dela ‘acidentalmente'”, disse um dos comentários.

Vestido da mãe do noivo

Outros comentários elogiavam a mulher, mas ressaltavam que ela deveria ter escolhido outro vestido para a ocasião. “Ela é linda e poderia ter vestido qualquer outra coisa”, disse um dos usuários do grupo.

