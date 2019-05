5 inspirações de penteados perfeitos para as noivas

O dia do casamento é um dos mais esperados para muitas mulheres. Mas antes de chegar à data especial, é preciso pensar em inúmeros detalhes, desde a decoração até o tão esperando look de noiva. E, além do vestido, um dos elementos mais importantes do visual é certamente o penteado.

Neste momento é comum rolar aquela indecisão sobre qual penteado aderir. Há a questão das tendências e de gostos pessoais, e até da possibilidade de considerar usar o cabelo solto, sem penteado algum, escolhendo um estilo bem natural.

Independentemente de seu gosto, uma boa dica na hora de escolher um penteado é deixar de lado as tendências muito momentâneas. Afinal, as fotos e a memória dessa data tão especial ficarão para sempre. Então opte por algo mais clássico e atemporal.

Para ajudar nessa escolha, conversamos com a especialista em maquiagem e penteados para noivas Tatiane Alves (@tatmake) para saber quais os penteados que mais fazem sucesso entre as noivas. Confira:

Penteado com acessório colorido

Neste estilo você pode optar por um penteado mais simples, que não ofusque o acessório. A dica é explorar as cores e brilhos. Vale também usar uma grinalda inusitada e que mostre toda a sua personalidade.

Cabelo curto com um acessório ousado

Um penteado perfeito para as noivas modernas e que têm cabelo curto é o rabo de cavalo. Para completar o look, explore de acessórios como pentes com flores.

Cabelo chanel

Para trazer um ar mais descolado para cabelos no estilo chanel, invista em “torcidinhos” na franja e um coque simples. Com certeza não tem como errar.

Trança desconstruída

Para noivas que querem curtir a festa sem serem atrapalhadas pelo cabelo, as tranças são uma ótima saída. Além de lindas e delicadas, elas trazem um estilo mais descolado para noiva.

Penteado com cabelo cacheado

Não tenha medo de mostrar seus cachos. Use produtos específicos para cacheadas e até babyliss para deixar o visual ainda mais volumoso e belo. Um dica é deixá-los soltos e optar por utilizar uma tiara para deixar o look mais completo.

