Morre, aos 72 anos, o renomado fotógrafo Antônio Guerreiro

Morreu em decorrência de um câncer, na manhã deste sábado (28), aos 72 anos, o fotógrafo luso-espanhol-brasileiro Antônio Guerreiro.

Nascido em Madrid, veio para o Brasil com apenas cinco anos de idade e se apaixonou pelo país, e aqui também descobriu seu amor pela fotografia.

Quando suas fotografias começaram a ganhar algum destaque, Antônio abriu o estúdio “Zoom”, ao lado da TV Globo, no Jardim Botânico, onde passou a fotografar os principais nomes da sociedade, do meio artístico, moda, fazendo mais de 70 capas das principais revistas das maiores editoras e agências de publicidade.

Nos anos 90 já era o principal fotógrafo da revista PlayBoy. Seu acervo, com mais de 300 mil negativos e cromos, retratam a época do Brasil e do mundo, na época.

Antônio Guerreiro era casado com a estilista Maria Tereza Freire. O velório será amanhã (29), no Rio de Janeiro.

–

Leia também: Meghan Markle e príncipe Harry são barrados em restaurante

+Voltaram? Jennifer Aniston e Brad Pitt continuam saindo juntos

PODCAST – Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020