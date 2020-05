Miss Manicoré é encontrada morta em apartamento em Manaus

A Miss Manicoré Kimberly Karen Mota de Oliveira, de 22 anos, foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (12), em um apartamento no centro de Manaus. Ela estava desaparecida desde domingo (10).

Segundo a Polícia Civil, o apartamento pertence ao namorado de Kimberly, e o o corpo da miss apresentava perfurações de faca no pescoço e no abdômen.

Kimberly foi eleita miss em Manicoré, cidade a 332 km de Manaus, no concurso de 2019. De acordo com informações dos familiares ao G1, ela morava com um tio há cerca de cinco anos e estudava odontologia na Faculdade Metropolitana de Manaus.

A última vez que os familiares tiveram contato com a jovem foi no Dia das Mães, e ela contou que estava com o namorado. Na segunda-feira (11), o tio de Kimberly foi até o apartamento mas não foi atendido.

Na madrugada de terça-feira a família recebeu a ligação da polícia informando que Kimberly havia sido encontrada morta no local. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios, o companheiro da vítima não foi encontrado e é apontado como principal suspeito.

