É falsa a notícia de que mexicano que esfaqueou cachorro foi morto

Circula pela internet a informação de que o homem que esfaqueou um cachorro no México foi morto com 50 golpes de faca. A informação é falsa.

Segundo a notícia, o rapaz teria sido encontrado já sem vida em um bar na cidade mexicana de Piedras Negras. Ele teria sido vítima de justiceiros que se revoltaram com a atitude contra o animal. O texto, no entanto, não indica nenhuma fonte confiável confirmando a informação.

É o segundo boato envolvendo a história. No primeiro, circulou pelas redes a informação de que o crime teria acontecido no Brasil. O caso, na verdade, aconteceu no México na cidade de Piedras Negras (a mesma onde, segundo o boato, o agressor teria sido morto).

A imprensa mexicana divulgou amplamente a notícia. O homem está foragido e há até recompensa para quem denunciar o paradeiro dele.

O caso chocou mexicanos e brasileiros. Por lá, o ator Raul Julia Levy pediu que o agressor fosse identificado rapidamente. No Brasil, a ativista Luisa Mell chegou a ligar em uma ONG mexicana para obter mais informações do caso. A apresentadora Xuxa também se revoltou com as imagens fortes.