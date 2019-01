Xuxa se revolta com vídeo de cachorro sendo esfaqueado

Xuxa usou seu Instagram na última terça (15) para denunciar um caso de maus tratos a animais. Ela publicou um vídeo que circula pela internet de um homem esfaqueando um cachorro.

As fortes imagens foram censuradas pela rede social. Antes de abrir o vídeo, surge um aviso ao usuário de que algumas pessoas podem consideram o conteúdo ofensivo ou perturbador.

“Por que o ser humano é assim? Por que não podemos fazer nada contra esse tipo de pessoa? Por que as pessoas ferem as outras com palavras na internet e não usam esse veículo pra acabar com a maldade no mundo? Todos os dia nós rezamos ‘afaste de todo mal, amém’, por que isso demora acontecer? Esse monstro como muitos que batem em velhos, mulheres, crianças e tantos bichos ainda são protegidos pelos direitos humanos… que humano é esse?”