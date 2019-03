Menina de 14 anos está desaparecida e mãe recebe mensagens misteriosas

Thayna Oliveira, 14 anos, desapareceu na terça-feira (19) a caminho de um curso em Cubatão (SP). Desde então, Claudiana Oliveira, mãe da jovem, recebeu mensagens misteriosas que, segundo ela, não foram escritas pela filha.

Claudiana contou, em entrevista ao G1, que as mensagens chegaram em diferentes partes do dia e com conteúdos diversos. Além disso, ela disse que, apesar de as mensagens terem sido mandadas pelas redes sociais de Thayna, elas não teriam sido escritas por ela.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial de Cubatão, na quarta-feira (20), e já começaram as buscas pela jovem. Claudiana contou à polícia que alguém acessou as redes sociais de sua filha e enviou mensagens exigindo que as fotos da garota parassem de ser compartilhadas e pedindo o encerramento das buscas.

“Cheguei a receber um áudio misterioso, mas não parece a voz da minha filha. Existe alguma mentira nessa história. Meu coração de mãe está desesperado sem saber o que aconteceu”, disse Claudiana ao portal.

O caso foi registrado como desaparecimento e será investigado pela Polícia Civil. Segundo informações da polícia, imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades da casa da jovem podem ajudar a identificar o que aconteceu.

