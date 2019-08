Menina de 10 anos impede irmão de ser enforcado no elevador

Uma criança de 10 anos evitou que seu irmão mais novo, de cinco anos, fosse enforcado acidentalmente em um elevador em Istambul, na Turquia. Câmeras de seguranças registraram o momento do incidente.

O jornal ‘Mirror’ divulgou imagens que mostram as crianças entrando no elevador. Um deles estava com uma corda no pescoço. Uma parte da corda fica presa na porta e quando o equipamento de transporte fecha, a criança fica pendurada.

O momento de tensão entre eles durou pouco tempo e uma grande tragédia foi evitada pela irmã mais velha. Felizmente a menina apertou o botão de emergência e parou o elevador, conseguindo libertar o irmão da situação.

Alerta aos pais

Em São Paulo há uma lei municipal (nº 12.751/98) que proíbe crianças menores de 10 anos de andarem de elevador sem a companhia de um adulto. “A criança não tem altura ou discernimento suficiente para acionar o botão de alarme em caso de emergência”, diz a legislação. O caso na Turquia serviu de alerta aos pais que eventualmente deixam seus filhos sozinhos em lugares que apresentam algum tipo de risco.

