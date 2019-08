Paulo Betti fala pela primeira vez sobre a perda do neto de apenas 1 ano

O ator Paulo Betti se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre a morte de seu neto, de 1 ano de idade. Ele e Eliane Giardini eram avós do pequeno Antônio, que lutava contra um câncer. Em entrevista ao jornal O Globo, Betti revela como foi o momento de luto da família.

“São fatos que acontecem, passamos por isso nos últimos dez meses, nossa família viveu a tentativa de recuperação do Antônio e depois a perda do Antônio. Foi um momento muito difícil, mas faz parte da vida. Tratamos com muito carinho de todo o processo”, declarou. Antônio era filho de Mariana Betti, filha dos atores, e do músico Quito Ribeiro.

