Jovem quase fica cega ao cozinhar ovos em micro-ondas

Na última terça-feira, Bethany Rosser, de 22 anos, preparava seu café da manhã utilizando o forno micro-ondas quando, de repente, os ovos que cozinhava explodiram em seu rosto. O caso aconteceu em Redditch, no Reino Unido

Segundo o jornal The Sun, ela seguiu as instruções em um site de receitas que dizia ser seguro preparar o alimento no aparelho desde que usasse água e sal.

Ela aqueceu os ovos por 6 minutos em alta potência e deixou esfriando. Quando foi verificar se estavam prontos, porém, eles explodiram. Bethany então ligou para a emergência enquanto jogava água em seu rosto.

Ela foi encaminhada às pressas para o hospital e recebeu atendimento no local queimado. “Parecia horrível, eu estava em total agonia. Eu podia sentir minha pele queimando por horas depois”, disse a jovem.

Ao abrir os olhos, Bethany informou que sua visão do olho direito estava turva e, segundo os médicos, ainda não é certo se o dano será permanente.

O site de gastronomia Delish, que divulgou a receita, foi procurado pela imprensa internacional, mas não se pronunciou sobre o caso.

Ovos no micro-ondas podem se tornar bombas caseiras

O especialista Anthony Nash fez um experimento com a técnica “banho-maria” com cerca de 100 ovos usando um micro-ondas comum. A pesquisa mostrou que um terço dos ovos explodiram dentro do eletrodoméstico. Nash explicou que a gema é sensível à radiação do micro-ondas e que suas proteínas formam um tipo de bolsões de água que, ao entrar em contato com algum metal, ganham a energia necessária para entrar em ebulição e, consequentemente, explodem.

