Margareth Menezes aceita convite para assumir Ministério da Cultura

A cantora Margareth Menezes acaba de aceitar o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o comando do Ministério da Cultura, que será refundado em sua gestão. Quem sugeriu o nome da artista baiana foi a socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula.

Contudo, Menezes não foi a primeira opção para o cargo: o rapper Emicida e a atriz Marieta Severo foram abordados pelo petista, mas recusaram a proposta.

A escalação de Margareth vem logo após a artista criticar a ausência de negros entre os integrantes do ministério durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a cantora se torna a segunda pessoa da Bahia a chefiar um ministério na próxima gestão federal.

Vale lembrar que, no primeiro mandato de Lula, o cantor Gilberto Gil foi nomeado para assumir a posição.