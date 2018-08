Mãe em estado terminal escreve cartas emocionantes para filha bebê

Aos 27 anos, Sophie George não imaginava que teria apenas mais 18 meses de vida restantes. Mãe de uma menininha de um ano chamada Marcie, a mulher foi diagnosticada em fevereiro com um câncer terminal no cérebro.

Depois da notícia, Sophie decidiu escrever cartas para sua filha para que ela pudesse contar com a mãe mesmo depois de sua partida.

“O fato de que não estarei com ela me dá medo todos os dias”, afirmou Sophie em entrevista ao Metro. “As cartas são para os momentos em que talvez ela sinta vontade de conversar comigo. Tenho apenas vinte e sete anos e você nunca acha que vai enfrentar algo assim. Isso faz com que você aprecie as pequenas coisas da vida e seja grata a cada momento”, desabafa.

Entre cartas para a primeira decepção amorosa a aniversários, Sophie escreveu uma em especial para o primeiro dia da sua filha na escola.

Confira:

“Minha querida Marcie. Hoje é seu primeiro dia de aula em uma escola grande e mesmo que a mamãe não esteja aí para segurar sua mão ou te dar um beijo de adeus quando você for para sua classe, estarei cuidando de você e te mantendo segura. Há um lenço de papel na sua mochila que papai borrifou com o cheiro da mamãe, então se você ficar com medo, sinta o cheiro para lembrá-la da mamãe e tudo ficará bem. Algumas crianças podem não ser muito gentis com você e você pode ficar triste com isso, mas não se preocupe, mamãe sempre vai te amar muito.”

