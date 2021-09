Mãe do ator Alexandre Borges morre aos 83 anos

Rosa Linda Maria Borges, mãe do ator Alexandre Borges, faleceu nesta quinta-feira (16), aos 83 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O ator cuidava da mãe, que tinha Alzheimer, desde 2019.

Durante a pandemia, Alexandre chegou a informar que se mudou para a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, para passar mais tempo com a matriarca.

Recentemente Alexandre participou do programa The Masked Singer, da Rede Globo e afirmou que o repertório de músicas foi escolhido em homenagem à Dona Rosa Linda. Desmascarado na última terça-feira (14), o ator celebrou a participação no programa.

“Fui eu que escolhi [o repertório]. Uma coisa muito legal, porque durante essa pandemia, eu cuidei muito da minha mãe. Pra pessoas com Alzheimer, a música é muito importante. E eu passei praticamente o ano cantando com a minha mãe. E essa é uma das músicas preferidas dela, do Alceu Valença, ‘Anunciação’. Foi uma homenagem a ela”, disse Borges ao GShow.

