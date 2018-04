Luz na varanda: 5 dicas para acertar em cheio

A iluminação, ao contrário do que muita gente pensa, é de extrema importância na hora de montar a casa ou reformá-la. Quando o assunto é varanda, a atenção deve ser a mesma. Isso porque a luz tem o poder de deixar o ambiente mais agitado ou mais tranquilo, além de destacar alguma peça do décor que o morador queira valorizar ­(um quadro, uma cadeira…).

Nossa editora de Casa&Cozinha Beatriz Koch conversou ­– em uma live no nosso Facebook ­– com uma expert no assunto: a Nicole Gomes Azevedo, que comanda a Labluz, tradicional empresa nesse segmento, deu dicas preciosas para acertar na iluminação da sua varanda, em especial. Mas nada impede que você aplique todas elas em outras áreas da casa.